Казино трехсотлетней давности обнаружили в Пскове

Скамью с расчерченным на ней полем для игры в алькерк (настольная игра с фишками, разновидность шашек) нашли при археологических раскопках в Пскове. Скамье около 300 лет. В то время азартные игры были под запретом и строго карались.

Скамья была найдена в слоях второй половины XVII века. Свою находку археологи уже окрестили «подпольным казино». Дело в том, что 300 лет назад, в царствование Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свой «игровой клуб».

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Псковичи всегда умели развлечься. Азартные местные жители расчерчивали скамейки как игровое поле, а случись облава, всегда можно было или сесть на скамью, или быстро накрыть ее тряпьем, объяснили в Археологическом центре Псковской области. Фотографии находки историки разместили в официальном Instagram Центра.

Раньше, кстати, на этом месте археологи нашли несколько игровых фишек. Теперь они откопали более весомое доказательство того, что в Пскове любили азартные игры, а еще больше любили «водить за нос» тогдашнюю «полицию нравов».