«Кажется, меня посадят». Российский «разведчик» избил до полусмерти ревнивую девушку

В Москве 8 марта молодой человек избил свою девушку до потери сознания. По ее словам, он служит в российской разведке и может избежать наказания. Пострадавшая уже написала заявление в полицию и зафиксировала побои. Об этом Юлия сама рассказала «360».

Парню 27 лет, и на службе он, по словам Юлии, добился больших успехов. Однако в личной жизни у него не все гладко. Свою подругу он избил уже второй раз за полтора года отношений. Последний «подарок» от него она получила вечером 8 марта.

«Ситуации похожие были, в Новый год, например, девочки были свидетелями. Он ударил меня в живот и кулаком в челюсть. То, что было 8 марта, — это было избиение. Он ударил меня головой об стену несколько раз, так, что у меня кровоизлияние началось. Бил меня ногами по лицу, в живот, бил железной ложкой», — рассказала она.

По словам Юлии, причиной стала ее ревность.

«Причина была на почве ревности моей. Я залезла в его телефон, он это не любит. Так как он был в состоянии алкогольного опьянения, то не стал сдерживаться и вот так меня отлупил. Я увидела в его телефоне то, что не должна была увидеть», — вспомнила пострадавшая.

В результате у Юлии сломан нос, закрытая черепно-мозговая травма, а также многочисленные ссадины и синяки. Она была госпитализирована. Но ей пришлось добровольно покинуть больницу, чтобы написать заявление.

Как отметила Юлия, парень работает в разведке. Она беспокоится, что его никто не накажет, и поэтому решила привлечь внимание СМИ.

«Он считает, что все останется безнаказанным. Он сам сказал: „Пиши заявление“. <…> Я пока в шоковом состоянии. Мы жили вместе. В последнее время я домой часто уезжала, потому что ссорились. Разлад определенно был», — призналась Юлия.

Она отметила, что скорую парень вызвал сам, потому что она потеряла сознание. Юлия также слышала, что он кому-то позвонил и выразил обеспокоенность за себя, но не за девушку.

«Мне капец, она вся в крови лежит без сознания. Мне кажется, меня посадят», — такие слова услышала пострадавшая.

По словам Юлии, обидчик не пытался ей помочь и остановить кровь, он боялся лишь за себя. Вместе с медиками в квартиру зашел его коллега. Подробности Юлия плохо помнит — ей сделали антишоковый укол и увезли в больницу.

Источник фото: телеканал «360»

С момента избиения прошло уже три дня, но состояние здоровья подруги молодого человека не волнует, уверена Юлия.

«Он не интересовался моим состоянием. Лишь однажды спросил, как я себя чувствую. У меня есть записи разговоров, где он много раз мне предлагал любые деньги, лишь бы я не обращалась никуда. А я говорила, что подумаю на этот счет», — рассказала собеседница.

Также она записала разговор, где он подтверждает, что это он нанес ей все удары.

«После ему, видимо, сказали: „Не общайся с ней, не выходи на связь“. Он заблокировал меня везде. Вчера был финальный диалог, в котором я спросила, почему человек так равнодушно себя ведет. На что он сказал: „Если хочешь писать заявление — пиши“», — пояснила девушка.

Я бы очень хотела дать ход этому делу с точки зрения огласки. Я буду писать в военную прокуратуру Юлия.

За эти дни Юлия была в нескольких больницах и зафиксировала все побои. На второй день она очень плохо себя чувствовала, ее тошнило, а ноги почти не слушались. На помощь пришли подруги, которые устроили ее у себя, а после помогли добраться до родственников.