Общество 24 марта 2023, 15:29 Каждый второй россиянин заметил ускоренный рост цен ФОМ: около половины россиян заметили рост цен на продукты, товары и услуги freepik

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За последний месяц цены на основные продукты, товары и услуги стали расти быстрее. Часть россиян считают, что это не предел и увеличение стоимости продолжится, о чем говорят данные опроса фонда «Общественное мнение», написало РИА «Новости».

Почти половина опрошенных жителей России считает, что ценники в магазинах стали выше, причем увеличение стоимости товаров идет быстрее, чем раньше. По данным фонда «Общественное мнение», ускоренный рост цен заметили 47% респондентов. Они отметили, что подорожали как продукты, так и товары, и услуги.

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При этом 28% опрошенных считает, что уровень повышения цен остался на прежнем уровне, а 5% сообщили, что процесс идет медленнее. Вообще не заметили изменений 10%. При этом четверть респондентов (23%) уверены, что цены будут расти и дальше, а 45% рассчитывают, что динамика останется прежней. Наоборот, на замедление роста стоимости рассчитывают 8%, а количество тех, кто думает, что изменений не будет, составляет 10%.

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Всего в опросе, который проходил 17-19 марта, участвовали 1,5 тысячи совершеннолетних жителей 53 регионов России.

Ранее стало известно, что в российских магазинах могут резко подскочить цены на краснодарский рис из-за плохого урожая. Эксперт рынка ретейла Сергей Илюха рассказал 360, как будут решать эту проблему.