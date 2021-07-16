Каждый второй россиянин захотел работать летом четыре дня в неделю

Аналитики провели опрос и выяснили, что летом работать всего четыре дня в неделю хотел был каждый второй россиянин. Это следует из данных исследования сервиса «Работа.ру».

«Больше половины опрошенных (58%) считают, что в летний период нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. Однако 42% респондентов хотят оставить прежнее количество рабочих дней летом», — передало РИА «Новости» текст исследования.

Эксперты также выяснили, что 65% тех, кто хочет сократить рабочую неделю, уверены, что это позитивно скажется на производительности труда. Около 29% отметили, что сокращение рабочих дней не повлияет на эффективность работы. Еще 7% респондентов заявили, что такое нововведение окажет негативное влияние.

Что касается атмосферы команды, то 73% респондентов считают, что сезонное сокращение рабочей недели скажется на этом позитивно. Всего 4% опрошенных россиян думают иначе. В исследовании приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

В начале июля большая часть трудоспособного населения Исландии перешла на сокращенную рабочую неделю после двух экспериментов, которые продолжались четыре года.