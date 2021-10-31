Россияне высказались по вопросу запрета цирковых шоу с животными: 42% соотечественников выступили против привлечения диких и домашних зверей к выступлениям на потеху публике. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Принявшие участие в опросе подчеркнули, что поработавшие в цирке животные не смогут выжить в дикой природе, поэтому их необходимо отправить в зоопарки и заповедники. Среди респондентов были и такие, кто предложил запретить брать новых зверей в цирки — те звери, которые уже там, должны дожить свой век на манеже. По данным опроса, 8% россиян не увидели ничего предосудительного в выступлениях домашних животных.

Первый заместитель председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с изданием сообщил, что современное российское законодательство уже изменили по многим вопросам, чтобы исключить жестокое обращение с животными.

«Я напишу запрос генеральному прокурору с тем, чтобы была инициирована проверка всех российских цирков на предмет соответствия законодательству и требованиям, которые к ним предъявляются», — приводит «Газета.ru» слова парламентария.

Адвокат Марианна Комаровская назвала выступления животных в цирке каменным веком и добавила, что демонстрация жестокого обращения с братьями нашими меньшими — это прямой путь к деградации общества.