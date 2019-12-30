    30 декабря 2019, 12:56

    Каждый второй россиянин не любит свою работу

    Алексей Сахаров

    Каждый второй россиянин не готов порекомендовать свою работу другим. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ. Опрос проведен среди 1600 граждан России в 150 населенных пунктах 52 регионов страны.

    Как выяснилось в результате исследования, в 2019 году каждый четвертый трудоустроенный россиянин доволен своим местом работы и готов рекомендовать друзьям и близким свою организацию. Среди причин, по которым респонденты похвалили своего работодателя, оказались высокая заработная плата, стабильность компании, хороший коллектив, удобный график.

    Тем временем неудовлетворенных своей работой оказалось в России вдвое больше. Сотрудников, недовольных своим работодателем и не готовых рекомендовать его, оказалось 52% от общего числа работающих россиян. Причины недовольства — низкий уровень зарплаты, задержки выплат, высокая загрузка, переработки, плохие условия труда, неудобный график.

    Одновременно 77% участников опроса не намерены в течение ближайшего полугода сменить место работы. Это несмотря на невысокий уровень лояльности россиян к работодателю.

    «Результаты исследования демонстрируют пассивность работающих россиян. Каждый второй сотрудник неудовлетворен своими отношениями с работодателем и нелоялен ему, но увольняться не собирается. Нелояльный и немотивированный сотрудник — это убытки для компании, а значит, и для всей экономики в целом», — прокомментировала результаты исследования руководитель направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

    По словам эксперта, работодателям пора задуматься над тем, чтобы повышать лояльность сотрудников. Это значит, что по возможности нужно увеличивать денежную мотивацию, а также грамотно организовывать трудовой процесс, чтобы избегать переработок. Работающим россиянам в свою очередь нужно быть активнее: доносить свое недовольство до руководства, а если ничего не помогает, обращаться в профсоюз.