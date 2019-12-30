Каждый второй россиянин не любит свою работу

Как выяснилось в результате исследования, в 2019 году каждый четвертый трудоустроенный россиянин доволен своим местом работы и готов рекомендовать друзьям и близким свою организацию. Среди причин, по которым респонденты похвалили своего работодателя, оказались высокая заработная плата, стабильность компании, хороший коллектив, удобный график.

Тем временем неудовлетворенных своей работой оказалось в России вдвое больше. Сотрудников, недовольных своим работодателем и не готовых рекомендовать его, оказалось 52% от общего числа работающих россиян. Причины недовольства — низкий уровень зарплаты, задержки выплат, высокая загрузка, переработки, плохие условия труда, неудобный график.

Одновременно 77% участников опроса не намерены в течение ближайшего полугода сменить место работы. Это несмотря на невысокий уровень лояльности россиян к работодателю.

«Результаты исследования демонстрируют пассивность работающих россиян. Каждый второй сотрудник неудовлетворен своими отношениями с работодателем и нелоялен ему, но увольняться не собирается. Нелояльный и немотивированный сотрудник — это убытки для компании, а значит, и для всей экономики в целом», — прокомментировала результаты исследования руководитель направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

По словам эксперта, работодателям пора задуматься над тем, чтобы повышать лояльность сотрудников. Это значит, что по возможности нужно увеличивать денежную мотивацию, а также грамотно организовывать трудовой процесс, чтобы избегать переработок. Работающим россиянам в свою очередь нужно быть активнее: доносить свое недовольство до руководства, а если ничего не помогает, обращаться в профсоюз.