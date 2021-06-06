Каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни писал стихи

Каждый второй житель России хотя бы раз в жизни писал стихи, а каждый десятый делает это регулярно. Об этом со ссылкой на результаты исследования «ЛитРес», приуроченного ко Дню русского языка, сообщило РИА «Новости».

Хотя бы раз в жизни писали стихи 49% опрошенных. А 10% россиян регулярно что-нибудь сочиняют.

Каждый третий россиянин (33%) впервые знакомился со стихами о любви в школе. При этом большинство (70%) считают, что стихи совсем не изжили себя как способ признаться в любви. Но 20% полагают, что прозаичность лучше подходит для выражения своих чувств. И только четверти опрошенных когда-нибудь признавались в любви в стихах.

Каждый четвертый (23%) имеет своих кумиров в поэзии, к чьим стихам регулярно возвращается. А 16% опрошенных нравится, когда лирические произведения исполняют известные личности.

В опросе приняло участие более 5500 человек.

Международный день русского языка отмечается в день рождения поэта Александра Пушкина — 6 июня. По опросам того же «ЛитРеса», среди любимых поэтов россиян Пушкин находится на втором месте. А на первом — Сергей Есенин.