Более половины россиян хотели бы иметь собственный дачный участок. При этом 44% опрошенных готовы купить такую недвижимость в ближайшие два года.

Индивидуальное жилье привлекает 70% российских семей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на опросы АО «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ. Интерес к такой недвижимости вырос на фоне введения самоизоляции и перехода на удаленку. Причем даже после отмены ограничений спрос на загородные дома не должен упасть, полагает заместитель управляющего директора «ДОМ.РФ» по развитию ипотечного бизнеса Олег Комлик.

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», 59% жителей страны хотели бы стать владельцами собственного участка с домом. Жилье в многоквартирных домах рассматривают 18% участников опроса. Еще 15% привлекают квартиры в жилых комплексах.

Оставшиеся 8% россиян хотят купить таунхаус в ближайшие годы. В перспективе пары лет приобретение собственной недвижимости рассматривают 71% респондентов. Участок с домом готовы купить 44% ответивших на вопросы. Жилье в черте города хотят купит 56% россиян. В опросе приняли участие более пяти тысяч совершеннолетних жителей всех регионов России.