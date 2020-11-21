Каждый второй работник офисов в больших городах России готов уйти на фриланс

Каждый второй житель больших городов в России готов уйти на фриланс в ближайшее время. Речь идет о тех, кто сейчас работает в офисе.

«В опросе приняли участие пять тысяч человек, которые работают в крупных и средних компаниях в девяти городах России. Согласно его результатам, 54% жителей крупных городов готовы рассматривать переход на самозанятость в течение следующих пяти лет», — сообщили эксперты по результатам исследования Райффайзенбанка. Данными поделилось РИА «Новости».

Чуть больше половины участников опроса готовы работать на фрилансе по своей специальности. Еще 43% респондентов будут менять сферу деятельности и даже пойдут учиться дополнительно. 4% россиян, живущих в больших городах, хотели бы уйти на фриланс в своей же компании.

Для внештатной работы самым главным качеством участники опроса назвали профессионализм в своей специальности. За него проголосовал 71% респондентов. На втором месте — высокий навык самоорганизации и тайм-менеджмента. Это качество выбрали 54% опрошенных.