Каждый третий житель Москвы получит социальную помощь в 2022 году

Каждый третий житель Москвы получит социальную помощь в следующем году. Такое заявление сделала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, бюджет на социальные нужды в 2022 году составит 1,9 триллиона. Одна треть расходов на социальную сферу — это траты на социальную помощь москвичам. Речь идет о более чем 600 миллиардов рублей.

«Помощь в натуральном или денежном выражении в следующем году получат 4,5 миллиона москвичей, это каждый третий горожанин», — рассказала Ракова РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в первую очередь помощь оказывают семьям с детьми и людям старшего поколения.

Также заммэра не обошла стороной тему защиты населения от нового штамма коронавируса «омикрон». По ее словам, власти города в ближайшие месяц-полтора примут решение по реагированию на угрозу «омикрона». Все будет зависит от складывающейся ситуации, сказала Ракова.