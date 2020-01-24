«Каждый третий в маске»: уроженка Истры рассказала о жизни Гуанчжоу, куда добрался коронавирус

Студентка университета Гуанчжоу Александра Пальчикова приехала в Китай из Истринского городского округа. Она рассказала «360», как живет город, в котором засекли коронавирус.

По словам девушки, в городе пока режим ЧС не ввели. Но власти рекомендовали без необходимости на улицу не выходить. После того, как она узнала о появлении первого зараженного, вместе с подругой отправилась в аптеку.

«Масок там не оказалось. Их распродали. И уже каждый третий был в маске», — поделилась она. Найти средство защиты девушкам удалось только на следующий день. Александра отметила, что каждый день сообщают о том, сколько еще людей подцепили коронавирус.

«Рассказали о симптомах, которые вызывает этот вирус. И при их обнаружении нам сказали идти в госпиталь», — отметила студентка.

По последним данным, от коронавируса умерли уже 26 человек. Количество зараженных в Китае приблизилось к 800. Вирус уже обнаружили у людей в Южной Корее, Таиланде, Японии и Сингапуре. Первый случай заражения зафиксировали в США.

По словам живущего в Чикаго уроженца Истры Ислама Джукаева, американцы пока не паникуют. «Народ защищается и воздерживается от поездок в Китай. Американские ученые уже приступили к разработке вакцины от этой эпидемии», — рассказал он.

Российские специалисты не отстают от своих американских коллег и тоже ищут средство для прививки от напугавшего весь мир коронавируса. Уже пообещали, что российская вакцина будет готова через полгода.