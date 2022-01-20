Каждый третий россиянин заявил, что разочаровался в помощи коучей

В России 62% жителей заявили, что в 2022 году рассчитывают заниматься саморазвитием. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на опрос рекламного программатика Platforma.

При этом 56% респондентов заявили, что как минимум единожды пользовались услугами коучей или бизнес-тренеров. 66% выразили уверенность в том, что наставник должен обладать сертификатом, свидетельствующем о его профессионализме.

Каждый третий опрошенный (37%) признался, что занятия с коучем не оправдали его ожиданий. 25% заявили, что стараются отговорить своих знакомых от подобных тренингов, а 5% рассказали, что готовы перестать общаться с людьми, которые пользовались подобными услугами.

Всего в опросе приняли участие 1213 респондентов в возрасте от 18 лет.