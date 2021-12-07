Каждый третий россиянин выступил за проход мигрантов в Польшу

Каждый третий житель России (всего 33%), который в курсе миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, счел, что Польше следует ослабить сопротивление и пропустить мигрантов к себе. Это показали результаты исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Его итоги привел «Интерфакс».

При этом 19% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Всего о кризисе на белорусско-польской границе наслышаны немало россиян — 72%. Больше трети из них хорошо разбираются в этой теме. Но, несмотря на подкованность в вопросе, оптимального решения для него предложить участники не решились — 20% воздержались от ответа.

При этом 8% опрошенных уверены, что в итоге Польша согласится пропустить мигрантов, 13% решили, что беженцы в итоге вернутся туда, откуда пришли, и почти такое же количество (12%) ждут компромиссного решения, когда будут учитываться интересы обеих сторон.

Всего в опросе приняли участие 1500 респондентов из разных регионов России. Миграционный кризис возник на границе Польши в начале ноября. Теперь несколько тысяч человек остались в приграничной зоне, не имея возможности попасть ни в одну из стран.