Каждый третий россиян выступил против четырехдневной рабочей недели

Аналитики провели исследование и выяснили, что треть россиян не поддерживают идею четырехдневной рабочей недели. Как оказалось, они опасаются возможного сокращения доходов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Поддержали идею 44% респондентов. Против выступили — 34%. Еще в апреле этого года подобный график поддержали 39% россиян, против выступили также 39%.

Тем не менее 63% респондентов уверены, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно такой же объем работы, как за пятидневную рабочую неделю. Но практически каждый четвертый считает, что не справится со своим функционалом за этот период.

«12% работодателей признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым. К тому, что четырехдневная неделя не исключена, пришли в результате обсуждения в 5% компаний», — говорится в исследовании.

Исследование проводилось с конца июня до середины июля. В нем приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения со всей страны.

Ранее проведенный опрос показал, что летом работать всего четыре дня в неделю хотел был каждый второй россиянин.