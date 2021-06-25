Две трети жителей Москвы заявили, что готовы сделать прививку от коронавируса за вознаграждение. Об этом «360» сообщили представители цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом».

В ходе опроса две трети москвичей сообщили, что были бы не против вакцинироваться в обмен на различные преференции. Каждый третий житель столицы заявил, что был бы рад получить премию. Многие выбрали в качестве бонуса отгул в день в прививки. В меньшей степени респондентов привлек вариант с одним дополнительным днем отпуска.

35 процентов москвичей указали, что не стали был соглашаться ни на какие поощрения. Столько же респондентов отметили, что они не хотели бы, чтобы их принуждали вакцинироваться.

Большинство участников опроса (44 процента) признались, что не консультировались с медиками по поводу прививки.С вопросами к специалистам обращались 33 процента опрошенных. Еще 11 процентов сказали, что им достаточно рассказов вакцинировавшихся знакомых. А 12 процентов сообщили, что уже сделали прививку.

Оценили респонденты и опасность коронавируса. По мнению большинства из них (79 процентов), вируса стоит бояться. Меньше четверти опрошенных сочили, что опасность переоценена.

Менее половины участников исследования (42 процента) уточнили, что не болели ковидом. Каждый четвертый (26 процентов) перенес его в легкой форме, еще 9 процентов болели в тяжелой. Оставшиеся 23 процента затруднились ответить, болели они или нет.

Почти 70 процентов сообщили, что ковид перенесли их близкие и друзья. У 21 процента ответчиков не болели ни родственники, ни знакомые. По словам 11 процентов людей, они не в курсе, заражался ли коронавирусом кто-то из их окружения.

Участниками опроса стали 1663 жителя России из всех федеральных округов в возрасте старше 18 лет.