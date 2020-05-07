Каждый шестой россиянин носит костюм на удаленной работе

В опросе на сайте магазина принял участие 1341 человек. Участников просили назвать любимые вещи, в которых они работают из дома во время самоизоляции.

Для 83% респондентов главным оказалось удобство выбранной одежды: 65% заявили, что работают в домашних вещах, еще 18% предпочитают спортивную одежду. Оставшиеся 17% выбрали то, в чем обычно ходят на работу.

39% опрошенных признались, что надевают строгий верх и спортивный низ во время рабочих онлайн-конференций. В магазине добавили, что за время изоляции продажи домашней одежды увеличились в 2,5–3 раза.

Иногда из-за несоответствия одежды рабочему стилю случаются казусы. В апреле журналист ABC Уилл Рив рассказывал в эфире утреннего шоу Good Morning America о том, как лекарства из аптек доставляют дронами во время карантина. Рив был в рубашке и пиджаке, но при этом в шортах для бега. Он сам настраивал камеру и не заметил, что ноги попадают в кадр.