Каждый шестой россиянин нашел спутника жизни на работе. Такими результатами исследования на тему романов на работе поделился сервис «Зарплата.ру» с ТАСС.

Выяснилось, что с настоящим или будущим супругом познакомились на работе 16% опрошенных. Посоперничать с таким способом знакомства может интернет — там любовь нашли 17% респондентов. Сильно опережает оба этих метода нетворкинг: в 30% случаев романы завязывались среди друзей. Но таким образом познакомились больше зрелых участников опроса — от 44 до 55 лет.

Что касается служебных романов, то подобные случаи были у 38% респондентов. Не отказались бы от такого 8% проголосовавших, а 5% смешивать любовь и дело не захотели. Опять же, служебные романы случаются чаще у взрослых людей — от 35 до 44 лет.

Служебные романы переросли в нечто большее меньше чем у половины ответивших. Из них поженились 23,7%, сожительствуют 2,6%, хотят пожениться тоже 2,6%, встречались, но расстались позже — 18,4%.

Сервис провел опрос в период с 4 по 11 февраля, в нем приняли участие 1920 жителей страны, каждому из которых было не меньше 18, но и не больше 55 лет.