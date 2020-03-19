«Каждый сантиметр должен что-то значить». Архитектор рассказал о символах Главного храма ВС России

Дмитрий Смирнов рассказал, что, например, диаметр главного купола — 19 метров 45 сантиметров — год окончания Великой Отечественной войны. Высота звонницы — 75 метров — столько лет прошло со Дня Победы. Малые купола высотой 14 метров 18 сантиметров — именно 1418 дней и ночей длилась война.

«Каждый квадратный сантиметр храма должен что-то значить. Поэтому появились размеры: 1418, 1945», — объяснил он. Архитектор отметил, что храм должен быть светлым.

«Витражи с сорока орденами советскими, российскими, Российской империи, которые абсолютно органично вписались, потому что на орденах в Российской империи, да даже и в Советском Союзе, изображены святые. И это абсолютно увязывается», — пояснил Смирнов.

Храм украсят знамена, связанные с Победой. Их разместят на западной стене, а ниже установят витрины с экспонатами.