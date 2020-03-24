«Каждый понимает это по-своему». Иркутский ресторан объяснил появление в меню ланчей с именами героев ВОВ

Ресторан «Охотников» в Иркутске удивил своих посетителей необычным меню. На каждой странице перед комплексными ланчами они поместили фотографии героев Великой Отечественной войны и краткое описание их подвигов.

После описания истории Зои Космодемьянской посетителю предлагали бизнес-ланч из салата с жареным мясом и огурчиками, супа дня, куриной грудки в сметане с грибами и цветной капустой, а также домашних плюшек с творогом. После рассказов об Александре Матросове и Алексее Маресьеве ресторан предлагал уже другие блюда.

Фото необычного меню быстро распространилось по сети. Некоторые пользователи одобрили идею, но большинству она не понравилась. Люди раскритиковали ресторан за то, что он присвоил еде имена героев войны и написали, что точно не стали бы такое есть.

В самом ресторане «Охотников» «360» объяснили, что не пытались называть бизнес-ланчи именами героев Великой Отечественной войны. Такое меню они решили сделать специально к 75-летию Победы.

Никаких противоречивых ассоциаций не возникало. Мы хотим полностью напомнить нашим людям о героях Великой Отечественной войны, чтобы все их вспомнили. Рассказать об этом, о то, какие были герои раньше. А сейчас это все транслируют совсем иначе. Каждый понимает со своей стороны по-своему Ресторан Охотников».

Судя по всему, в ресторане прислушались к возмущению пользователей и посетителей — нестандартное меню убрали.