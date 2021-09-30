Каждый пятый россиянин врал начальству о состоянии своего здоровья, чтобы получить отгул. Это выяснили специалисты сервиса по поиску работы по результатам опроса.

«21% респондентов признались, что однажды им приходилось лгать о состоянии своего здоровья, чтобы получить отгул на работе», — привел ТАСС цитату из исследования сервиса «Работа.ру».

Больше всего участников опроса заявили, что отпрашивались с работы из-за записи к врачу. Таких людей насчитывается 42%. Еще 23% россиян рассказали, что берут отгул, когда им нужно присмотреть за детьми. Могут не прийти на работу из-за того, что проспали 15% респондентов.

Также 11% считают уважительной причиной не работать встречу мастера или курьера. Внезапный визит родственников привели в качестве примера 4% опрошенных, а 3% сказали о хорошей погоде за окном.

При этом 19% участников исследования заявили, что до 10% причин для отгула являются ложными. Но 76% россиян заверили, что никогда не пытались обмануть руководство по поводу своего здоровья, чтобы не выйти на работу.