Каждый пятый россиянин стал жить хуже из-за пандемии

Пандемия негативно повлияла на благосостояние россиян. Так, увеличилось число людей с доходом ниже 15 тысяч. Каждый пятый потерял большую часть заработка. Об этом говорят данные социологического опроса.

Его провел СК «Росгосстрах Жизнь» вместе с научно-техническим центром «Перспектива». Результаты оказались в распоряжении РБК. В феврале 38,1% жителей России получали в месяц меньше 15 тысяч рублей. В июне таких людей стало 44,6%. Также увеличилась и доля тех, кто живет на сумму меньше пяти тысяч рублей.

При этом стало меньше людей со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей. Их доля уменьшилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне. А доля опрошенных с доходом более 25 тысяч рублей снизилась с 36,2 до 27,1%.

Интересно, что людей с доходом свыше 100 тысяч рублей стало больше. Больше всего тех, кто получает от 50 до 100 тысяч, живет в ЯНАО (33,3%), за ними следует Московская область (18,8%), Москва (17,5%), ХМАО (11,1%) и Мурманская область (10,5%). Кроме того, 15% с доходом от 100 тысяч рублей проживают в Москве, еще 10,5% — в Мурманской области, а также 5,6% — в Тюменской, 5,6% — в Ростовской и 5% — в Астраханской.

Во время июньского опроса половина респондентов заявила, что уровень дохода их близких не изменился из-за пандемии и введения ограничительных мер. При этом 19,7% рассказали о значительном сокращении доходов начиная с марта. Каждый десятый полностью лишился заработка.

Ранее стало известно, сколько человек потеряло работу во время эпидемии коронавиуса в России.