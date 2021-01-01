Каждый пятый россиянин решил учить иностранный язык в 2021 году

Более 20% россиян запланировали выучить иностранный язык в 2021 году. Среди жителей страны младше 28 лет к этому стремятся 28% опрошенных.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

По данным исследования, российские женщины хотят выучить иностранный язык больше, чем мужчины, — 22% против 18% опрошенных соответственно. При этом портал выяснил, что желание изучить иностранный язык повышается с увеличением роста доходов: среди россиян, которые получают менее 30 тысяч рублей в месяц, овладеть иностранным языком хочет каждый шестой (16%), при этом среди тех, кто ежемесячно зарабатывает более 80 тысяч рублей, выучить его хочет каждый пятый — 21%.

Портал провел опрос 26–28 декабря 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Речь идет о жителях страны, которые представляют экономически активное население и проживают в 388 населенных пунктах по всей России.