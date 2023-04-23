Общество 23 апреля 2023, 09:46 Каждый пятый россиянин признался в желании кардинально сменить профессию Skillbox: 19,2% россиян хотели бы кардинально сменить профессию Freepik

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Кардинально сменить профессию хотели бы 19,2% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами образовательной платформы Skillbox. Итоги исследования опубликовали «Ведомости».

Их тех, кто пожелал сменить сферу деятельности, у 21,8% даже нет идей, чем они хотели бы заниматься. Еще у 18% идеи есть, но нет уверенности в их правильности.

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Почти 30% опрошенных стремятся найти сферу, в которой смогут развиваться дополнительно. И лишь 3,8% заявили, что желают трудиться в той же области, но освоить и смежную тематику.

В том, что профориентация поможет определиться с профессией, убеждены 58%, еще 6,3% не доверяют этому инструменту. А 1% уверены, что семья и друзья дадут совет лучше любых тестов.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал принятие новой программы профессиональной ориентации в российских школах. Ее планируют ввести уже с 1 сентября 2023 года.

Ранее «Народные новости» писали, что в Москве самые высокие зарплатные ожидания отмечаются у IT-специалистов. Они рассчитывают на заработок в 324 тысячи рублей в месяц.