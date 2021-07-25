Более половины россиян — 56% — считают самоизоляцию чрезмерной мерой борьбы с пандемией коронавируса, так как есть вакцины. Однако 21% жителей России поддержал введение этой ковидной меры. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные опроса онлайн-сервиса по поиску работы.

«Зачем вводить ограничения, если есть вакцина. Всех на вакцинацию — вот и решение вопроса», — приводят аналитики общий ответ большинства респондентов. Сторонники самоизоляции поделились, что пандемия никуда не делась, а люди с марта прошлого года стали более подготовлены к жестким ограничениям.

Среди противников самоизоляции больше всего — 65% — тех, чей уровень дохода составляет от 50 тысяч рублей до 80 тысяч рублей в месяц. В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян из всех округов страны.

Режим самоизоляции действовал в России в самом начале пандемии в прошлом году. Его отменили после улучшения эпидемической ситуации. В начале этого года уровень заболеваемости ковидом стал резко расти, поэтому региональные власти ввели новые ковидные ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. Эти меры ускорили процесс масштабной вакцинации. По последним данным, прививку первым компонентом сделали 33,6 миллиона человек.