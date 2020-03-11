Почти каждый пятый россиянин, участвовавший в исследовании, проведенном платежной системой «Мир», не дарит подарки на 23 Февраля и 8 Марта. Треть граждан страны готова потратить на партнеров в эти дни от одной до трех тысяч рублей.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования, 37% женщин приобретает для мужчин косметику и парфюмерию. Пятая часть готовит праздничный ужин и 16% покупают в подарок одежду или обувь.

Мужчины дарят любимым парфюмерию или косметику. Такой выбор делает 22% сильной половины человечества. Ювелирные украшения покупает 17% мужчин. В этом году 15% из них сделало выбор в пользу техники.

Как сообщила агентству начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы «Мир» Ирина Лобанова, обычно россияне тратят на подарки к женскому и мужскому дням 1-3 тысячи рублей.

«Большинство женщин (27%) начинает искать подарки примерно за неделю до праздника, а почти треть мужчин — за два-три дня до 8 марта, что видно даже на всплесках активности покупок по картам», — рассказала Лобанова.

Перед 8 Марта в четыре раза возрастают траты на цветы и в два раза — на ювелирные изделия.

В исследовании, проведенном путем количественного комбинированного опроса, приняли участи 1200 человек. Также были использованы данные межбанковских транзакций по картам «Мир».

Депутаты Госдумы РФ поделились, что будут дарить дамам на 8 Марта цветы, книги и поездки.