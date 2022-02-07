Каждый пятый россиянин назвал занятие политикой самой прибыльной профессией

Профессии, относящиеся к политической сфере, самыми доходными считают 19% россиян — почти каждый пятый. Среди сограждан 25–34 лет такого мнения придерживаются 22%. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник, 7 февраля, в «Интерфакс».

При этом, согласно результатам исследования, занятие политикой самым доходным считают больше мужчин, чем женщин, — 22% и 17% респондентов соответственно.

На втором месте в рейтинге самых доходных профессий — IT-специалист и эксперт по защите информации, за эту деятельность проголосовали 13% россиян, среди респондентов 25–34 лет — 20%.

Профессию юриста и адвоката, по данным ВЦИОМ, наиболее хорошо оплачиваемой считает каждый девятый россиянин (11%), среди молодежи 18–24 лет — каждый шестой (16%).

А работу банкира, врача и специалиста в нефтегазовой сфере самой прибыльной считают по 10% респондентов, как показал опрос.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 12 сентября 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.