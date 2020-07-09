Каждый пятый россиянин научился зарабатывать на хобби

Для некоторых россиян хобби стало источником заработка. Доход от своих увлечений получает каждый пятый житель страны. Мужчинам чаще удается извлечь из этого выгоду, чем женщинам.

Сервис для поиска работы HeadHunter провел исследование, которое показало число зарабатывающих на хобби россиян. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на полученные специалистами результаты.

Увлечения приносят деньги 21% жителей РФ. В основном зарабатывают на нем представители искусства, развлечений и масс-медиа: таких набралось 59%. Еще 38% — это представители сферы IT, интернета и телекома.

Монетизировать хобби удалось 27% мужчин, среди женщин таких счастливчиков меньше — 15%. Причем четверть респондентов превратили в профессию программирование, а 13% — рисование. Еще 6% занимаются писательской деятельностью.

Коллекционирование старых изделий, помощь людям, изучение компьютера и литература стали исключительными увлечениями.

Превратить увлечение в профессию оказалось сложнее всего тем, кто любит компьютерные игры. С трудностями столкнулись 70% опрошенных. Реализовать себя в денежном плане из-за пристрастия к рисованию было трудно 63%. 58% увлекающихся писательством тоже признались, что непросто перевести хобби на другой уровень. Среди фанатов интернета и социальных сетей о препятствиях рассказали 56% участников исследования. Женщина снова больше испытывали сложности, чем мужчины — 55% против 44%.

Перевести хобби в профессию у 63% не получалось из-за отсутствия опыта. У 46% не было специального образования, 34% долго искали работу. Но половина респондентов, у кого опыт по монетизированию увлечения положительный, просто рядовые специалисты. Собственный бизнес открыли 13%.

Специалисты HeadHunter провели свое исследование на основе ответов более тысячи соискателей.