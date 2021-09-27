Каждый пятый ребенок в России оказался с проблемами лишнего веса

Ожирение и лишней вес — проблемы, которые все чаще возникают в России у детей от семи до 10 лет. Каждый пять ребенок в стране имеют избыточную массу тела. Об этом газете «Известия» заявил детский эндокринолог, старший научный сотрудник детского отделения териодологии, репродуктивного и соматического развития ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Павел Окороков.

«Средние цифры по России в плане распространения ожирения — от 5 до 10% в зависимости от региона. И практически четверть детей, если брать вообще все возрасты, имеют избыточную массу тела. К сожалению, больше чем в половине случаев это ведет к развитию ожирения в старшем возрасте, — сказал он.

По его словам, 80% детей, которые страдают от ожирения или избыточного веса, переходят во взрослую жизнь с этими же проблемами. Кроме того, с временем у них могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания, диабет.

Окоров отметил, что в среднем у каждого пятого российского ребенка — избыточная масса тела, а у каждого 15-го — ожирение. Пандемия только ухудшила ситуацию. Он добавил, что ожирение может прогрессировать из-за низкой двигательной активности. С момента начала эпидемии коронавируса она возросла.

«Соответственно, возросло и количество прибавленных килограммов у детей, так как повседневной школьной активности нет, возможность заниматься спортом ограничена», — сказал он.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка считает, что одна из самых больших проблем у детей — неправильное питание. Специалисты посоветовали, таким школьникам ограничить употребление сладких напитков и фруктов. Нужно употреблять больше овощей и учиться есть медленно, без компьютера, телефона или телевизора в этот момент.