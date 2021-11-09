Каждый пятый работодатель отказывал соискателям из-за записей в соцсетях

Каждый пятый работодатель принимал отрицательное решение о трудоустройстве из-за постов кандидата в социальных сетях. Об этом говорят результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, опубликованные ТАСС.

Исследование проводилось в период с 21 октября по 3 ноября 2021 года, в нем приняли участие представители 1000 компаний и 3000 граждан из разных областей России.

Итоги опроса показали, что примерно 20% работодателей отказывали в трудоустройстве из-за записей в социальных сетях. Но год назад бизнесменам все же было важнее, что размещают на своих страницах их потенциальные сотрудники — в 2020 году 25% компаний решались отказать, увидев неугодный им контент.

В 13% компаний отказывать специалистам не приходилось, хотя за их деятельностью в интернете бизнесмены наблюдали. Вообще не интересовались тем, что происходит в профилях соискателей, 55% из них. Опять же в прошлом году таковых было меньше — лишь 44%.

Специалисты SuperJob предположили, что повышенные требования прошлого года возникали из-за нехватки рабочих мест и сложностей в экономике из-за пандемии. Сейчас же, когда рынок стабилизировался, образовалась нехватка кадров — и работодатели готовы на большее закрывать глаза.

А вот о том, что работодатели в принципе могут заглядывать в их социальные сети, задумывались только 39% россиян. Женщины подходят к этому вопросу более внимательно, чем мужчины. Самые молодые соискатели (до 24 лет) предпочитают не думать о просмотрах их социальных сетей их будущими начальниками, а трудоустроенные чаще ведут блог, чем безработные.