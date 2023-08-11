Общество 11 августа 2023, 16:39 Каждый пятый пользователь портала «Госуслуги» защитил свой аккаунт Минцифры: 22 млн россиян подключили двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» РИА «Новости»

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Каждый пятый пользователь портала «Госуслуги», 22 миллиона человек подключили двухфакторную идентификацию, сообщили в пресс-службе Минцифры России. Там напомнили, что с 1 октября эта процедура станет обязательной для всех.

Предупреждения о грядущих изменениях появились на портале 1 июня. Дополнительную защиту своих аккаунтов каждый день подключают от 300 до 400 тысяч человек, отметили в министерстве.

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«Смысл двухфакторной аутентификации в том, что система, кроме пароля, запрашивает дополнительное подтверждение, которое может предоставить только настоящий владелец аккаунта», — объяснили в пресс-службе Минцифры.

Подключить услугу можно в личном кабинете. Для этого необходимо перейти в профиль аккаунта, выбрать раздел «Безопасность» и нажать на кнопку «Вход в систему». После этого нужно включить опцию «Вход с подтверждением», введя код из СМС.

Более 140 тысяч жителей Московской области воспользовались порталом региональных услуг для подачи заявлений в Минтранс. Самыми частыми оказались запросы, связанные с обслуживанием карт «Стрелка».