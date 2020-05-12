Каждый пятый медик не смог избежать заражения коронавирусом

Ведомство уже провело анализ крови врачей первой волны исследования. «Количество заболевших медиков от общего количества исследуемых в группе составляло, по-моему, 21%. И они имели, насколько я понимаю, устойчивые титры, то есть это свидетельствовало о том, что они переболели», — отметила вице-премьер на брифинге журналистам.

По ее словам, врачи могли подхватить инфекцию не только в очаге заражения, то есть в больницах, но и в повседневной среде до лечения пациентов с положительным результатом на COVID-19.

По последним данным, в России уже более 232 тысяч подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 2116 человек погибли, 43 512 пациентов вылечились.