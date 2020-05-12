    12 мая 2020, 20:01

    Каждый пятый медик не смог избежать заражения коронавирусом

    Александра Каширина

    Более 20% прошедших тест на наличие антител к 2019-nCoV медицинских работников переболели коронавирусом нового типа. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
    Каждый пятый медик не смог избежать заражения коронавирусом

    Ведомство уже провело анализ крови врачей первой волны исследования. «Количество заболевших медиков от общего количества исследуемых в группе составляло, по-моему, 21%. И они имели, насколько я понимаю, устойчивые титры, то есть это свидетельствовало о том, что они переболели», — отметила вице-премьер на брифинге журналистам.

    По ее словам, врачи могли подхватить инфекцию не только в очаге заражения, то есть в больницах, но и в повседневной среде до лечения пациентов с положительным результатом на COVID-19.

    По последним данным, в России уже более 232 тысяч подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 2116 человек погибли, 43 512 пациентов вылечились.