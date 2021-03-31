20% россиян, которые нуждаются в поддержке государства, по факту не получают ничего. В России необходимо ввести дополнительные меры, чтобы достать людей из-за черты бедности. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Совфеда.

«Остаются не охваченными господдержкой категории граждан, и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума», — приводит РБК слова Кудрина.

Он отметил, что риски бедности в 2020 году снизили выплаты на детей на фоне пандемии коронавируса. По словам Кудрина, если бы их не было, то уровень малоимущих без помощи государства был бы еще больше.

На этой неделе глава Счетной палаты предложил рассчитывать социальные пособия в России исходя из доходов семьи, и выплачивать их не только семьям, где есть дети. Кудрин подчеркнул, что такой подход помог бы снизить бедность и достигнуть тех целей, которые поставил президент России Владимир Путин. Это предложение уже направили в правительство.