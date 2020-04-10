Каждый пятый кинотеатр закроется из-за коронавируса

Каждый пятый кинотеатр не выдержит пандемию коронавируса и закроется после ее окончания. Она губительно скажется и на российской киноиндустрии.

Как рассказал «Известиям» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, помимо текущих убытков кинотеатры после изоляции столкнуться с новой проблемой. Все весенние премьеры перенесли на вторую половину года. Это повлечет за собой ситуацию, когда каждую неделю будет выходить по блокбастеру.

«Не будет хватать ни зрителей, ни экранов. Число постоянных посетителей ограничено: если раз в год ходит в кино около 22 миллионов россиян, то раз в неделю — только 1,5 миллиона», — сообщил Березин.

По словам главного редактора портала «ПрофиСинема» Нины Ромодановской, кинозалы столкнутся с боязнью людей посещать премьеры из-за коронавируса. А также нехваткой кассовых фильмов, ведь большинство из них перенесено на осень. Она считает, что из-за этого начнется вторая волна закрытий.

Ромодановская добавила, что от пандемии также страдает киноиндустрия.

«Из-за эпидситуации приостановлена большая часть съемок, и студии терпят убытки из-за простоя. Многие съемки будут завершены только к концу года. К тому же, 60-70% доходов от проката приходят от кинотеатров, которые сейчас закрыты», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что некоторые кинотеатры перепрофилировались. Вместо зала с попкорном — цех, вместо билетеров — швеи. В условиях «коронакризиса» владельцы кинотеатров переоборудуют бизнес.