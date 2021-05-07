Каждый пятидесятый житель Земли заразился COVID-19

С начала пандемии в мире зарегистрировали более 155 миллионов случаев заражения коронавирусом. Только по официальным данным, доля инфицированных превысила 2% населения планеты, подсчитал ТАСС.

К настоящему моменту зарегистрировано 155,9 миллиона случаев заболевания, сообщило агентство со ссылкой на данные властей, экспертов и СМИ.

Число жителей планеты брали по оценке Фонда ООН в области народонаселения. К середине 2020 года на земле, по данным фонда, проживали 7,795 миллиарда человек.

В Институте Джонса Хопкинса, который обрабатывает официальную статистику с 2020 года, приводят другие данные по заболевшим: 155,514 миллиона с начала пандемии.

Больше всего случаев зарегистрировали в США (32,6 миллиона), Индии (21 миллион), Бразилии (14,9 миллиона).

Около 86% заразившихся, по данным ТАСС, уже выздоровели. Продолжают болеть минимум 19 миллионов человек.

Согласно данным Института Джонса Хопкинса, в мире выздоровели 91,888 миллиона человек, что составляет 59% от общего числа заразившихся. Умерли 3,2 миллиона пациентов.