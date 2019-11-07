Премьера документального фильма о Децле (Кирилл Толмацкий) состоялась в четверг, 7 ноября. Мама ушедшего из жизни рэпера Ирина Толмацкая рассказала «360», какие чувства вызвала у нее эта картина.

«Фильм не поверхностный, но там надо глубже копать, думать и задумываться над смыслом жизни. Мне в нем хватило всего. Каждый глубину открывает для себя сам, я вижу, что люди вложили в этот фильм душу, но каждый поймет его по-своему. Если этот фильм оставит впечатления, то все не зря», — рассказала она.

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Ирина также подчеркнула, что собирается пересмотреть картину еще раз. Она отметила, что ей тяжело дался первый просмотр. Она также сообщила, что не знает, как на фильм отреагировал ее внук — 13-летний Тони. Ранее он и его мать Юлия Киселева, с которой Децл прожил около 15 лет, выступили категорически против создания документальной картины.

«Мы не общаемся с внуком и с гражданской женой Кирюши, я не знаю, смотрели ли они фильм. Мы не прекращали с ними отношений, это инициатива другой стороны», — пояснила она.

Ирина рассказала, что конфликт с гражданской женой Кирилла дошел до суда. Причина заключается в том, что Кирилл не вписан в свидетельство о рождении Тони как отец, а его гражданская жена отказывается это делать.

«Мы в процессе налаживания отношений. Я не понимаю, что там судиться, мы не против ничего вообще. Но вы же знаете, что у нас все решается официальными бумагами, ты же не можешь взять мальчика с улицы и сказать, это мой сын. Это нормально, это правильно», — пояснил она.

Документальный фильм про Децла «С закрытыми окнами» снял журналист Роман Супер. Он создал картину за счет пожертвований простых людей, которые были неравнодушны к творчеству рэпера.

Картина рассказывает о детстве Кирилла, его резком оглушительном успехе, дальнейшем спаде карьеры, который произошел так же внезапно, и наступившем вслед за ним почти полном забвении. В фильм включены интервью с близкими и родными Децла, однако участие в нем приняли не все — сын и гражданская жена рэпера отказались от съемок и пригрозили подать на Супера в суд.

35-летний Кирилл Толмацкий скончался в феврале этого года, во время гастролей в Ижевске. Он умер от острой сердечной недостаточности.