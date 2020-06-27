«Каждый обязан сказать свое слово»: Шойгу проголосовал в Подмосковье по поправкам к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции продолжается третий день. Сегодня на избирательном участке в Московской области проголосовал министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил, что для изменений нового закона собрали мнения со всей страны. Теперь каждый россиянин должен высказать свое мнение о новых нормах.

«Считаю, что каждый гражданин обязан прийти в эти дни на участки для голосования и сказать свое слово», — привело цитату министра РИА «Новости».

Шойгу напомнил, что все поправки долго обсуждались профессиональным юридическим сообществом. Собранные предложения и мнения со всей страны собрали в единый текст, который предложили на рассмотрение всем жителям России.

По словам Шойгу, все военнослужащие российских войск смогут принять участие в голосовании вне зависимости от того где они находятся. Для того, чтобы обезопасить их вместе с семьями от возможного заражения коронавирусом весь процесс голосования ведется со строгим соблюдением противоэпидемических мер.

«Убежден, что наши военнослужащие воспользуются предоставленной возможностью и выразят свою гражданскую позицию», — сказал министр.

Также он отметил, что именно военные помогают членам избиркомов добираться до удаленных уголков страны, чтобы граждане, которые там живут смогли принять участие в голосовании.

Суббота, 27 июня, стала третьим днем общероссийского голосования по поправкам к Конституции России. Чтобы принять участие достаточно просто прийти на свой участковый избирательный участок с 8:00 до 20:00. Они будут работать до 1 июля включительно. Второй вариант — это выездное голосование, когда члены УИКов разбивают шатры на открытом воздухе, где принимают участников волеизъявления. Это делается для минимизации заражения коронавирусом.

Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн. Для этого нужно было заранее пройти регистрацию. Как сообщило РИА ФАН, по данным на 27 июня, общая явка на электронное голосование превысила 70%. Свое мнение об изменениях в основной закон страны высказали более 822 тысяч человек.