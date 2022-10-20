«Каждый имеет право с нас требовать». Андрей Воробьев отметил важность контакта между властями и жителями Подмосковья | 360°

Общество 20 октября 2022, 08:57 «Каждый имеет право с нас требовать». Андрей Воробьев отметил важность контакта между властями и жителями Подмосковья Глава Подмосковья Воробьев заявил о множестве вопросов о мобилизации, поступающих от людей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik ответил на вопросы жителей Подмосковья о частичной мобилизации. Жены и матери мобилизованных интересовались, как получить льготы, выплаты и справки, а также жаловались на бюрократические проволочки в военкоматах.

Со всеми проблемами губернатор пообещал разобраться, а также посоветовал, куда можно обратиться по тем или иным запросам.

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«Наша работа заключается в том, что громадье вопросов. Это, конечно, можно свалить на кого угодно, но это абсолютно ошибочный путь. Наша задача в том, чтобы каждый на своем месте [выполнял задачи], будь то военкомат, городской округ, нотариус или банки, которые тоже стараются идти навстречу», — подчеркнул Воробьев.

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Он добавил, что о тревогах и сомнениях россиян можно судить по тому, насколько сильно сегодня востребована горячая линия 122 и центры поддержки семей мобилизованных.

«Понятно, что каждая семья переживает за здоровье, оснащение, выплаты. Мы сегодня для того и проводим разговор, чтобы каждый имел право с нас требовать, а мы могли бы в глаза смотреть и тем, кто служит, и тем, кто живет в Подмосковье», — заключил губернатор Воробьев.