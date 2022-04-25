Каждый девятый россиянин признался, что собирается работать на майских праздниках

Две трети россиян решили провести майские праздники на даче или дома, а 11% планируют работать весь этот период. Об этом говорят результаты опроса страховой компании «Росгосстрах» и банка «Открытие», которое оказались в распоряжении РИА «Новости».

«Около 36% опрошенных собираются провести майские праздники дома, 32% поедут на дачу. Еще 13% собираются в поездку по России. Лишь 2% россиян (в том числе 4% жителей Москвы и Московской области) намерены попробовать поехать на майские праздники за границу», — сказано в исследовании.

При этом только 4% респондентов отказалась от поездки в целях экономии.

«Работать во время майских каникул собираются 11% россиян. Больше всего „трудоголиков“ на Дальнем Востоке — 16%, меньше всего в московском регионе — 6%», — сообщили аналитики.

У 83% граждан России планы на майские праздники не поменялись в условиях новой реальности. В частности, 49% россиян ехать никуда не собирались, а еще 34% поедут, куда хотели. Остальные 17% опрошенных вынуждены были подкорректировать свои планы: 8% отменили запланированную поездку из-за экономии денег, 5% — из-за ограничения авиасообщения с другими странами еще, 3% — из-за ограничения авиаперелетов внутри Российской Федерации.

Опрос прошел 15–21 апреля, в онлайн-интервью приняли участие люди в возрасте от 18 до 65 лет из городов с численностью от 100 тысяч человек.