Каждый десятый россиянин увеличил траты из-за коронавируса

Ситуация с распространением нового штамма коронавируса и подорожание товаров и услуг вынудили 44% россиян экономить. Но для каждого десятого россиянина пандемия стала поводом тратить больше, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

Россияне по сравнению с прошлым годом стали чуть реже экономить из-за коронавируса. Число таких людей снизилось с 47% до 44%. В то же время число тех, кто стал тратить больше, с 8% в прошлом году возросло до 10%, отметили аналитики.

Россияне ущемляют себя в тратах из-за галопирующей инфляции. А повышение трат объясняется тем, что люди решили больше заботиться о себе и своем здоровье.

О необходимости экономии чаще говорят женщины (46%), чем мужчины (42%).

Примерно треть россиян по-прежнему считают, что деньги — средство, и помимо того, чтобы они присутствовали в достаточном количестве, важнее, чтобы способ их заработка приносил удовольствие и был одним из факторов полноценной жизни.

Ранее россиянка, выигравшая в лотерею полмиллиарда рублей, рассказала, на что потратит деньги.