Каждый десятый россиянин решил подработать в майские праздники

Аналитики повели исследование и выяснили, что каждый 10-й опрошенный в майские праздники берет дополнительную подработку. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на опрос, проведенный платформой Zlaker.

«Еще 10,6% респондентов, хотя и свободны в это время от основной работы, берут дополнительную подработку, чтобы компенсировать недополученный доход или возросшие затраты», — говорится в тексте.

Также выяснилось, что 60,5% продолжают работать, хотя с 1 по 10 мая президент России Владимир Путин объявил нерабочими днями. Кроме того, 5,6% респондентов изначально планировали устроить себе отдых между майскими праздниками. Только 23,3% россиян отложили на этот период все дела по работе. Тем не менее треть опрошенных признались, что считают праздники дополнительной нагрузкой на семейный бюджет.

Всего в исследовании приняли участие тысяча человек из разных городов России.

Ранее проведенный Райффайзенбанком опрос показал, что россиянам понравилось работать удаленно. Главными преимуществами такого формата занятости они назвали экономию времени и существенное сокращение расходов.