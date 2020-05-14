Каждый десятый дом в России может не успеть подготовиться к зиме

На подготовку к новому отопительному сезону предприятия ЖКХ не досчитались более 70 миллиардов рублей. Каждый десятый дом может остаться без необходимой ревизии к зиме.

Ежегодно на обслуживание городских систем отопления уходит порядка 180 миллиардов рублей. В этом году управляющие компании (УК) не досчитаются денег из-за отсрочек платежей по ЖКХ, которые ввело правительство для поддержки населения в условиях пандемии. Помимо этого, имеющиеся средства приходится тратить на дезинфекцию подъездов.

Подготовить дома к отопительному сезону и раньше составляло определенную трудность, каждый сотый дом оставался в зоне риска. Как написала газета «Известия» со ссылкой на источник, особенно неблагоприятно сейчас это может сказаться на домах, построенных до 1970-х годов, которые и так пребывали не в идеальном состоянии.