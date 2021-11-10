Предприниматели в Казани вынуждены продавать свой ресторанный бизнес из-за убытков, которые они несут на фоне действующих антикоронавирусных ограничений. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

По ее данным, ежедневно в Казани выставляют на продажу до 10 предприятий общественного питания, сообщил ТАСС.

«Уже сейчас есть закрытия предприятий общепита. Юридически это не всегда видно, потому что предприниматель обанкротился и продает бизнес, оставляя то же юрлицо. То есть ресторан остался, но владелец сменился», — пояснила Шарафутдинова.

По ее словам, у рестораторов есть надежда, что ситуация изменится, когда большинство жителей Казани получат QR-коды. Также они рассчитывают на поддержку со стороны правительства РФ и властей республики.

«Если ограничения продлятся долгое время, то мы просто не выживем», — констатировала она, уточнив, что сейчас падение выручки достигает 70%.

На минувшей неделе глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что ситуация с коронавирусом в республике вынуждает вводить новые ограничительные меры.

Он отметил, что введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане не будет продлен после 7 ноября, но строгие ограничения на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий будут действовать до улучшения эпидемической обстановки.