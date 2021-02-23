Каждый четвертый российский школьник назвал своими героями маму и папу

Праздничный опрос, проведенный в честь Дня защитника Отечества, показал, что 26% российских школьников считают своими героями мам, пап, дедушек и бабушек. Исследование провели организаторы Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» совместно с проектом «Мотивирующие цифровые уроки», сообщил RT.

Выяснилось, что 10,1% опрошенных российских подростков вдохновляются историями о Железном Человеке, Человеке-пауке и Наруто.

Также 5,4% назвали своими героями участников Великой Отечественной войны и современных военных.

3% опрошенных своим героем назвали космонавта Юрия Гагарина, 2,6% — президента России Владимира Путина, 2,4% — врачей.

На седьмом месте в списке расположились сотрудники МЧС и правоохранительных органов — 2,1% голосов, на восьмом — спортсмены и зарубежные актеры с 2%.

По 1% набрали учителя, советский маршал Георгий Жуков, русский полководец Михаил Кутузов и революционер Владимир Ленин.

На последнем месте — партизанка Зоя Космодемьянская. За нее проголосовали 0,7% респондентов.

Анкетирование было анонимным. Участие приняли более шести тысяч учеников 6–11-х классов.