Каждый четвертый россиянин заявил, что не планирует брать отпуск этим летом

Эксперты провели опрос и выяснили, что около 28% россиян не планируют этим летом брать отпуск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

При этом 28% опрошенных сообщили, что проведут свой отпуск либо дома, либо на даче. Путешествовать отправится только 24% респондентов. Большинство будет отдыхать в России — в Крыму или Краснодарском крае.

Однако 17% пока не определились с планами на отпуск. Из тех, кто намерен отдохнуть этим летом, за границу поедут только 7% опрошенных, 3% из них — в Турцию, если ее все-таки откроют, а 4% — по другим направлениям.

Опрос был проведен в период с 15 по 19 апреля. Участие приняли три тысячи россиян старше 18 лет, проживающих во всех округах России.

Специалисты ранее выяснили, что средняя стоимость авиабилетов по России на майские праздники уменьшилась за последние два года. В этот раз средняя стоимость по популярным направлениям в одну сторону составила 6,4 тысячи рублей. На 5% подешевели билеты в Краснодар — до 5,2 тысячи рублей. Но на 5% подорожал перелет в Санкт-Петербург и Сочи — до 5,6 тысячи и шести тысяч рублей.