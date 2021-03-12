Каждый четвертый россиянин поддержал введение четырехдневки для женщин

Введение четырехдневной рабочей недели для женщин поддерживают 26% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

При этом 24% респондента заявили, что сокращенная рабочая неделя не нужна ни женщинам, ни мужчинам. Больше всего противников такой идеи среди россиян с месячным доходом от 80 тысяч рублей.

Из десяти опрошенных трое считают, что четырехдневку нужно вводить для всех, а не только для женщин. Ранее такое же мнение в беседе с «360» высказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Поддержка принципа равноправия при этом наиболее преобладает среди молодежи: за сокращенную рабочую неделю для всех выступили 39% среди опрошенных в возрасте до 24 лет.

Среди мужчин идею о четырехдневке для женщин поддержки только 17% опрошенных. Женщинам такое предложение понравилось больше — в поддержку выступили 35% участниц опроса.

Исследование проводилось 11–12 марта среди жителей во всех регионах РФ. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

При этом переход на четырехдневку, согласно данным еще одного опроса, поддержали более половины работодателей. Об этом писала «Газета.ru».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в парламенте могут возобновить обсуждение введения четырехдневной рабочей недели, но сейчас такого вопроса в повестке нет. Об этом сообщало Ura.ru.