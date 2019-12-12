26% россиян с уверенностью заявили, что над ними нависла угроза увольнения. Этот показатель на 2% больше, чем в прошлом квартале 2019 года и на 1% больше, чем в 2018 году. Тем не менее, уверенных в завтрашнем дне оказалось больше, чем ожидающих плохой развязки своих отношений с работодателем. 33% респондентов абсолютно не боятся потерять работу. 30% опрошенных считают, что увольнения скорее всего не будет, а 10% затруднились ответить.

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Больше других остаться без работы боятся сотрудники отраслей безопасности (0,15 индекса стабильности при значениях от -1 до 1), банков и инвестиций (0,18), управления персоналом (0,19), транспорта (0,23), продаж и закупок (по 0,22). Страх перед увольнением гораздо ниже у занятых в сферах науки и образования (0,44), добычи сырья и консультирования (по 0,43), сотрудники НКО (0,42) и рабочий персонал (0,4).

Доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков рассказал «Известиям», что в реальности все не так страшно.

«На самом деле это миф, живущий в голове многих людей. Увольнение и наем нового сотрудника — очень дорогостоящие процедуры, поэтому к ним прибегают лишь в крайних случаях», — приводит издание слова собеседника.

В исследовании приняли участие 20,5 тысячи россиян. Перед экспертами стояла задача изучить настроение на рынке труда в четвертом квартале 2019 года.