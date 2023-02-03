Общество 03 февраля 2023, 09:41 «Каждый человек вносит свою лепту». Волонтеры «Доброго дела» привезли гуманитарную помощь в Донецк Волонтеры «Доброго дела» привезли очередную фуру гуманитарной помощи в Донецк Телеканал «360»

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Волонтеры Подмосковья привезли бойцам и мирным жителям Донецка гуманитарную помощь. Очередная фура «Доброго дела» доставила медикаменты, теплые вещи и домашние вкусности, чтобы, насколько это возможно, создать для бойцов домашнюю атмосферу.

Медицина, теплые вещи и вкусности

«Привезли медицину, привезли вещи для жителей вновь освобожденных территорий. Нашим героям привезли теплые вещи, медикаменты, вкусности разные, носочки, горелки, даже квашеную капусту», — рассказала руководитель пункта гуманитарной помощи Одинцовского городского округа Екатерина Скорикова.

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Она отметила, что жительницы также передали бойцам домашнюю тушенку, которую Скорикова поедет раздавать на передовую.

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«Инициативные жительницы даже передали домашнюю тушенку, потому что понимают, что уже ребята от магазинной устали. Также пекли самостоятельно пирожки, вот сейчас я поеду раздавать ребятам прям на передовую, как говорится, с пылу с жару», — рассказала Скорикова.

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Работа на складе «Доброго дела» идет круглыми сутками без выходных и праздников. Друг за другом прибывают и получают необходимые вещи из гуманитарного груза различные подразделения из всех субъектов от ЛНР до Херсонской области.

Победа будет

Военнослужащие отмечают, помощь от неравнодушных людей дает им ощущение поддержки. Боец с позывным Цыган заметил важность осознания того, что гуманитарную помощь собирают не только организации, но и простые россияне.

«Это очень важно и очень приятно, и мы это все прекрасно осознаем и понимаем, что каждый человек вносит свою лепту по возможности. <…> Каждое письмо, которое, бывает, попадается в какой-то коробочке от школьника, <…> приятно прочитать: от кого, что, все пожелания. Все делается для общего блага, для того, чтобы достичь наших целей и задач», — поделился военнослужащий с позывным Цыган.

На складе «Доброго дела» защитников тепло встречают и внимательно относятся к их просьбам. Некоторые бывают довольно оригинальными, но волонтеры Подмосковья умеют справляться со сложными задачами.

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«Нам привезли джемы, привезли рабочие перчатки ребятам, привезли термобелье, носки теплые, две тепловые пушки привезли, так как у нас большинство ребят работают на хлебозаводах на выпечках, а там, где хранится хлеб, [помещение] не обогревается. Чтобы хлеб быстро не замерзал и не засыхал, я у ребят попросила две тепловые пушки — ребята привезли», — рассказала военнослужащая с позывным Жучка.

Один из подчиненных женщины-офицера был ранен, но продолжил служить своей стране. Чтобы он мог выполнять работу — печь хлеб для фронта, — товарищи носили его на руках.

«Привезли одно инвалидное кресло. У нас есть такие бойцы, которые не могут ходить, но работать хотят, <…> вот помощь привезли — спасибо большое», — поделилась военнослужащая.

Она отметила, что все бойцы ждут победы и возвращения в семьи. Никто из них не падает духом, все верят в победу, поскольку идут за правое дело.

«Очень ждем победы, ждем возвращения в семьи. Держимся, духом не падают ни ребята, ни командный состав. Все как обычно, все идет своим чередом. Победа все равно будет, мы ее добьемся, потому что мы не можем ее не добиться — мы идем за правое дело», — рассказала военнослужащая с позывным Жучка.