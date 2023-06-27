Общество 27 июня 2023, 09:51 Каждый человек — целый мир. Профессор Черниговская поделилась мнением о смысле жизни Профессор Черниговская назвала смыслом жизни воспитание собственного внутреннего мира РИА «Новости»

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Знакомство с собой и воспитание собственного внутреннего мира может быть смыслом жизни. Таким мнением поделилась известный нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская в беседе с РИА «Новости».

«Можно сформулировать так: родился для того, чтобы с собой познакомиться и воспитать внутренний мир, максимально тонко, вынуть максимально много хорошего», — ответила профессор на вопрос «зачем мы живем».

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По мнению Черниговской, каждый человек — «целый мир», а сами люди — «существа, создающие миры». При этом профессор отметила, что подобными вопросами занимается философия, а не естественные науки.

Тем не менее Черниговская вспомнила работу в психиатрической больнице, когда пациенты жаловались на то, что у них болит душа и эта боль приносит им много страданий, они хотят от нее избавиться. Ее это поражало.

«У него не болит ни рука, ни нога, ни сердце, ни голова — болит душа», — отмечала она.

Татьяна Черниговская — советский и российский ученый в области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания, она является заслуженным деятелем науки России и специалистом в области когнитивных наук.

Профессор вела цикл телевизионных передач на канале «Культура», ей принадлежат множество статей и научных работ, Черниговская имеет членство во многих российских и международных обществах.

Ранее Черниговская предупредила человечество об опасности развития искусственного интеллекта. Ученая отметила, что ИИ быстро развивается, но люди теряют контроль над нейросетью. Некоторые специалисты вообще выступают, за то, чтобы запретить искусственный интеллект.