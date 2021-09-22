«Каждый человек может ошибиться». Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом простила блогера

Мария Артемова, пострадавшая в ДТП по вине Эдварда Била, сегодня посетила заседание Мосгорсуда, где рассматривались жалобы на приговор. Женщина призналась «360», что простила блогера.

«Что касается извинений, я их приняла. Потому что каждый человек может ошибиться. Любой из нас может оказаться по любую сторону от ДТП. Конечно, не хотелось бы вновь оказаться в моей ситуации, но я считаю, что шанс нужно давать. Грех не упасть, грех — не встать», — объяснила она.

Артемова передвигается на инвалидной коляске. Она рассказала, что ей предстоит очередная операция. И после каждой операции нужна реабилитация.

«Я надеюсь, что мои врачи, мои доктора, мои ангелы помогут встать на ноги. Я очень мечтаю об этом», — сказал Мария.

Врачи говорят, что у Артемовой есть шанс снова встать на ноги. Мария сказал, что доверяет прогнозам медиков.

Пострадавшая подтвердила, что Бил поддерживает ее и материально, и морально.

«Да, он меня поддерживает. Он решил, что это его долг и обязанность», — сообщила она.

Мосгорсуд признал приговор Билу законным. Блогеру назначили два года ограничения свободы и лишили прав на три года.

Массовое ДТП, спровоцированное Эдвардом Билом, произошло на Садовом кольце в Москве 1 апреля. Блогер за рулем спорткара Аudi вылетел на встречную полосу, в результате в аварию попало пять машин. Тяжелее всех пострадала Мария Артемова, которая является сотрудником аппарата Госдумы.