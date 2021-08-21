Каждый десятый россиянин планирует в 2021 году взять кредит на покупку жилья. Причем большинство людей рассматривают ипотечный вариант. К такому выводу пришли специалисты финансового маркетплейса «Юником24».

«Каждый 10-й россиянин в 2021 году планирует взять кредит на покупку недвижимости. Интересно отметить, что еще 20% опрошенных задумывается о покупке жилья в ближайшие два-три года, при этом более 80% признались, что сделать это без привлечения кредитных средств не представляется возможным», — привел цитату из исследования ТАСС.

Взять ипотеку для приобретения жилья планируют 75% респондентов. Потребительский кредит рассматривают лишь 5% жителей страны. Подавать документы на ипотеку в 50% случаях хотят россияне в возрасте до 35 лет. Также об этом варианте заявили 35% опрошенных в возрастеот 36 до 55 лет и 15% — более 55 лет.

Согласно исследованию, сейчас в России насчитывается 10 миллионов ипотечных заемщиков. Это значит, что кредитное обременение есть у каждого седьмого экономически активного жителя страны.